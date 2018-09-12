Хорватия потерпела крупнейшее поражение в истории

Сборная Хорватии проиграла Испании​ в матче Лиги наций - 0:6. Как сообщает Gracenote, хорваты потерпели крупнейшее поражение в своей истории.

Ранее Хорватия трижды проигрывала со счетом 1:5 - Англии (в 2009 году) и Германии (в 1941 и 1942 годах).