21:44 | Футбол — Лига наций

Хорватия – Испания. Стал известен стартовый состав хозяев

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Сборная Хорватии опубликовала стартовый состав на матч 5-го тура Лиги наций против Испании. Полузащитники Лука Модрич и Иван Перишич выйдут на поле с первых минут.

Стартовый состав: Калинич - Врсалько, Ловрен, Вида, Едвай - Брозович, Перишич, Модрич, Ребич, Ракитич - Крамарич.

Запасные: Ливакович, Летица, Милич, Ковачич, Влашич, Брадарич, Рог, Бадель, Пьяца, Брекало. 

 

Хорватия – Испания: Лига наций, 15 ноября, онлайн-трансляция, начало – в 22.45 (мск).

Хорватия - Испания

 

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