Хорватия – Испания. Стал известен стартовый состав хозяев

Сборная Хорватии опубликовала стартовый состав на матч 5-го тура Лиги наций против Испании. Полузащитники Лука Модрич и Иван Перишич выйдут на поле с первых минут.
Стартовый состав: Калинич - Врсалько, Ловрен, Вида, Едвай - Брозович, Перишич, Модрич, Ребич, Ракитич - Крамарич.
Запасные: Ливакович, Летица, Милич, Ковачич, Влашич, Брадарич, Рог, Бадель, Пьяца, Брекало.
🇭🇷🇪🇸– HNS | CFF (@HNS_CFF) 15 ноября 2018 г.
🔥 #Croatia starting lineup! 🔥#BeProud #NationsLeague #CROESP pic.twitter.com/cPX8yeLCbm
Хорватия – Испания: Лига наций, 15 ноября, онлайн-трансляция, начало – в 22.45 (мск).
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