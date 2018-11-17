Гол Мака помог Словакии разгромить Украину

Сборная Словакии разгромила команду Украины в матче 5-го тура Лиги наций. У словенцев голом отметился полузащитник "Зенита" Роберт Мак.

Тем не менее, украины заняли первое место в своей группе и вышли в Лигу наций А.

Лига наций B

Группа 1

Словакия - Украина - 4:1 (2:0)

Голы: Руснак, 6 (1:0). Куцка, 26 (2:0). Коноплянка, 47 (2:1). Зреляк, 52 (3:1). Мак, 61 (4:1).

Словакия: Дубравка, Шкртел, Пекарик, Шкриньяр, Ганцко, Хамшик, Куцка (Беро, 30), Мак (Стох, 69), Руснак, Грегуш, Зреляк (Дюриш, 82).

Украина: Бойко, Кривцов (Пластун, 14), Бурда, Матвиенко, Коноплянка (Шапаренко, 64), Степаненко, Караваев, Малиновский, Зинченко, Цыганков, Борячук (Коваленко, 62).

Предупреждения: Бурда, 22. Грегуш, 49. Степаненко, 87. Пластун, 90.

Судья: Дабанович (Черногория).

16 ноября. Трнава. Стадион "Сити Арена".