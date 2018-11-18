Гарет Саутгейт: "Сборная Англии выиграла очень сложную группу"

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт похвалил свою команду после победы в матче Лиги наций над Хорватией (2:1). 48-летний специалист признался, что давно не видел такую серьезную поддержку фанатов на стадионе "Уэмбли".

– В первую очередь хочу отметить, что я очень горд, – приводит слова Саутгейта BBC. – Мы контролировали матч большую часть времени, должны были забивать еще в первом тайме. Пропущенный гол проверил нас на стойкость и терпение. Горжусь нашей игрой в этом году. Сборной Англии выиграла невероятно сложную группу. Эти команды всегда находятся в великолепной форме и занимают ведущие места в мировой рейтинге.

После чемпионата мира в России мы не расслабились. Люди увидели, что у команды есть стиль и начали верить в нее. Связь с фанатами – это самое главное. Таким "Уэмбли" я уже давно не видел. Это особенное чувство дает нам энергию преодолевать трудности.

Англия заняла первое место в своей группе Лиги наций и набрала семь очков. Команда вышла в плей-офф турнира.