Борис Игнатьев: "Сборная России после чемпионата мира стала уверенной и дисциплинированной"

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев - о матче с Турцией (2:1) в Лиге наций. Он считает, что россиянам помог опыт выступления на ЧМ-2018.

- Наша команда победила по делу. В первом тайме она имела солидное преимущество в движении, коллективном взаимодействии, агрессии. Сборная России была более уверенной и дисциплинированной. Полагаю, эта надежность идет шлейфом от наработок на чемпионате мира, ребята дорожат тем ценным материалом. Уже нет необоснованных передач, свойственных футболистам с невысоким уровнем мастерства, - цитирует специалиста официальный сайт УЕФА. - Но стоит прибавлять в реализации. Если бы в пятницу команда использовала 50 процентов голевых моментов, второй тайм получился бы совсем иным. При счете 2:1 сборная уже действовала по счету, хорошо оборонялась, за линией мяча практически никого не оставалось. Большая группа игроков всегда встречала атаку лицом, умело проводила контрвыпады. Минут за 20 до конца ребята просто подустали, это нормальное явление. Турки, напротив, прибавили, стали лучше играть в пас, больше времени проводить на нашей половине поля.

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