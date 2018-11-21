Артем Дзюба: "Нет такой задачи – грузить на меня. Просто не хватило креатива"

Нападающий сборной России Артем Дзюба ответил на вопросы журналистов после матча Лиги наций B со Швецией.

- Страна развернулась к футболу, мы это ценим, - отметил Дзюба. - Приятно, что болельщики признали лучшим, для меня это честь, но момент не самый приятный. Жаль, что проиграли, и проиграли по делу.

- Не развернется ли страна обратно?

- Не заметил безразличия у нас. У нас выбыло четыре-пять ключевых футболистов. Забери у любой команды столько игроков, она будет выступать не так, как привыкла. Немцы очень сильны, матч товарищеский, но понимаешь, что такое топ-уровень. Шведы – немного другие, они организованные, хороши с флангов, со стандартов, но обидно, потому что мы все это знали. Нельзя было уступить им в борьбе. В Калиниграде борьбу выиграли и имели преимущество. Здесь проиграли борьбу, поэтому они постоянно создавали моменты.

- Тактика была – постоянные забросы на вас. Это зависимость?

- Не думаю, что сборная "дзюбозависимая". Нет такой задачи – постоянно грузить на меня. Иногда злоупотребляем, да. Но это из-за того, что нужно играть смелее, наглее. Не хватило креатива у нас. Не хватило Головина, Зобнина. Зоба – вообще мотор команды. Не хватило Мариу Фернандеса, грамотного и умного, Черышева, который несется. Трудно без ребят. Старались за счет командного духа и агрессии, но не получалось. Постоянно теряли мячи. Когда сделали 2-3 передачи, создали момент. Забей мы его – может, что-то развернулось бы. Но в целом должны играть организованнее и наглее. Нельзя так играть, как было в первом тайме! Очень легко все давали им. За первый тайм шведы сделали по 17 передач с обоих флангов. А мы одну. (Дмитрий Зеленов)