Андорра и Латвия сыграли вничью

Сборные Андорры и Латвии сыграли вничью в матче группового этапа Лиги наций (0:0). На 38-й минуте встречи гости остались в меньшинстве - прямую красную карточку получил нападающий Валерий Шабала.

Сборная Андорры заняла последнее место в группе 1 Лиги D, набрав 4 очка. Национальная команда Латвии с таким же количеством баллов расположилась на третьей строчке.

Лига наций D

Группа 1

Андорра - Латвия - 0:0

Андорра: Х.Гомес, Лима, Валес, М.Гарсиа (Фернандес, 79), Сан Николас, Лловера, Сервос, Морено (Хули Санчес, 88), К.Мартинес, Алаэс, В.Родригес (А.Мартинес, 73).

Латвия: Ванин, Максименко, Дубра, Ягодинский, Исаев, Савалниекс, Икауниекс (Ульдрикис, 75), Цыганик, Ракелс, Шабала, Карашаускс (И.Тарасов, 61).

Предупреждения: Сервос, 2. Цыганик, 9. Алаэс, 40. М.Гарсиа, 51. Ульдрикис, 89.

Удаление: Шабала, 38.

Судья: Халил Умут Мелер (Турция).

19 ноября. Андорра-ла-Велья. Стадион "Estadi Nacional".

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