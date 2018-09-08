Александр Мостовой: "Представил на месте Черышева другого игрока - смог бы он так ударить? Думаю, что нет"

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой отметил, что хавбек национальной команды Денис Черышев приучил болельщиков к красивым голам. Накануне 27-летний игрок "Валенсии" забил гол в ворота Турции (2:1) в матче Лиги наций. Видео с забитым мячом можно посмотреть - здесь.

"Выиграли, что самое главное, была ровная и равная игра. Хороший мяч забил Черышев, он уже приучил болельщиков к красивым голам. Я представил на его месте другого игрока - смог бы он так ударить? Думаю, что нет. Сейчас о каких-то изменениях в сборной говорить рано, в команде теперь все будет по-другому", - цитирует ТАСС Мостового.

Ранее "Валенсия" поздравила Черышева с голом в ворота Турции.

В понедельник, 10 сентября, в Ростове-на-Дону команда Станислава Черчесова проведет товарищескую игру против Чехии.

Россия – Чехия: товарищеский матч, 10 сентября 2018, онлайн-трансляция встречи – в 19.00 (время московское)

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