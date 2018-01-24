Александр Алаев: "Жеребьевкой довольны. Будем бороться за выход в сильнейший дивизион"

Исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев остался доволен результатами жеребьевки нового турнира УЕФА – Лиги наций. Сборная России, напомним, попала в одну группу с Турцией и Швецией. Кроме того, Алаев сообщил, что обсудил жребий со Станиславом Черчесовым и пообщался с представителями Турции – команды, с которой у нашей команды и так запланирован контрольный матч (5 июня, Москва)

– Первое, что хотел бы отметить – рады, что появился такой турнир, – сказал Алаев. – Только время покажет, приживется Лига наций или нет, но мы с нетерпением ждем начала. Результатам жеребьевки довольны, уже обсудили состав группы с главным тренером нашей сборной. Швеция показала свою силу, выбив Италию в отборе чемпионата мира. Турция тоже билась до конца.

– Воспринимаете турнир как товарищеский или будете ставить задачи перед сборной?

– Надеемся на положительные результаты. Хочется играть с самыми сильными, то есть поборемся за выход в топовый дивизион. Во всяком случае команда подойдет к Лиге наций со всей ответственностью.

– С Турцией у нас запланирован товарищеский матч на июнь. Теперь – две игры в Лиге наций. Не многовато ли?

– Уже обсуждали этот момент с президентом турецкой федерации и с главным тренером Мирчей Луческу. Восприняли положительно тот факт, что играем три матча. Один товарищеский, два официальных, это нормально. Отменять товарищескую игру, конечно, не будем. У нас с турецкой стороной сложились хорошие отношения. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)