9 игроков "Ростова" вызваны в сборные. Из них четверо - в сборную Исландии

Девять футболистов "Ростова" получили вызовы в сборные на ближайшие матчи, сообщает официальный сайт клуба. Алексей Ионов попал в сборную России на игру Лиги наций против Турции (7 сентября) и товарищеский матч против Чехии (10 сентября).
В молодежную сборную России на игру отборочного турнира чемпионата Европы против Сербии (11 сентября) вызваны Александр Зуев и Аяз Гулиев.
Капитан "Ростова" Александр Гацкан вызван в сборную Молдавии на матчи Лиги наций против Люксембурга (8 сентября) и Белоруссии (11 сентября).
Элдор Шомуродов попал в сборную Узбекистана на товарищеские встречи с Сирией (6 сентября) и Ирана (11 сентября).
Сразу четыре футболиста вызваны в сборную Исландии на матчи с Лиги наций со Швейцарией (8 сентября) и Бельгией (11 сентября). В их число вошли Сверрир Ингасон, Рагнар Сигурдссон, Бьорн Сигурдарсон и Видар Кьяртанссон.
Ближайший матч после перерыва на игры сборной "Ростов" проведет против "Урала" 16 сентября.
Дополнительная информация
- Ростов
- Александр Гацкан
- Сборная России (футбол)
- Алексей Ионов
- Урал Ек
- Сборная Чехии (Футбол)
- Сборная Бельгии (футбол)
- Сборная Белоруссии (Футбол)
- Сборная Ирана (футбол)
- Сборная Турции (Футбол)
- Сборная Исландии
- Сборная Швейцарии (футбол)
- Сборная Сирии
- сборная Узбекистана
- сборная Молдавии
- Сборная Люксембурга
- Рагнар Сигурдссон
- Сверрир Ингасон
- Видар Эрн Кьяртанссон
- Александр Зуев
- Аяз Гулиев
- Элдор Шомуродов
- Бьорн Сигурдарсон