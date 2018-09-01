9 игроков "Ростова" вызваны в сборные. Из них четверо - в сборную Исландии

Девять футболистов "Ростова" получили вызовы в сборные на ближайшие матчи, сообщает официальный сайт клуба. Алексей Ионов попал в сборную России на игру Лиги наций против Турции (7 сентября) и товарищеский матч против Чехии (10 сентября).

В молодежную сборную России на игру отборочного турнира чемпионата Европы против Сербии (11 сентября) вызваны Александр Зуев и Аяз Гулиев.

Капитан "Ростова" Александр Гацкан вызван в сборную Молдавии на матчи Лиги наций против Люксембурга (8 сентября) и Белоруссии (11 сентября).

Элдор Шомуродов попал в сборную Узбекистана на товарищеские встречи с Сирией (6 сентября) и Ирана (11 сентября).

Сразу четыре футболиста вызваны в сборную Исландии на матчи с Лиги наций со Швейцарией (8 сентября) и Бельгией (11 сентября). В их число вошли Сверрир Ингасон, Рагнар Сигурдссон, Бьорн Сигурдарсон и Видар Кьяртанссон.

Ближайший матч после перерыва на игры сборной "Ростов" проведет против "Урала" 16 сентября.