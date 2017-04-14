Зачинщики драки на футбольном матче УрФУ – ЧГУ будут дисквалифицированы

Президент Национальной студенческой футбольной лиги (НСФЛ) Андрей Стукалов сообщил, что зачинщики драки на матче между командами Уральского федерального университета и Чеченского госуниверситета будут выявлены после заседания комитета.

На 72-й минуте матча при счете 1:1 на поле произошла массовая драка между игроками. Ее удалось остановить с помощью полиции. Игрок екатеринбургской команды Александр Тарасов покинул поле с окровавленным лицом. Матч доигран не был.

– Наш контрольный комитет соберется 19 апреля, будет вынесен вердикт по матчу, который был прерван при счете 1:1, – приводит ТАСС слова Стукалова. – Кроме того, по видеозаписи, фотографиям и рапорту судей будут выявлены зачинщики драки, к которым мы применим соответствующие регламенту санкции. Это пропуск от трех до девяти матчей, в зависимости от степени вины в данном эпизоде.