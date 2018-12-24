"Я наконец-таки забрала своего сыночка". Милана Тюльпанова - о ребенке Александра Кержакова

Жена бывшего футболиста "Зенита" и сборной России Александра Кержакова Милана Тюльпанова забрала своего сына у супруга. Об этом она сообщила в своем Инстаграме.

- Сегодня самый счастливый день в моей жизни, я наконец-таки забрала своего сыночка, свое сердечко, свою жизнь! Спасибо Богу и всем, кто помогал мне весь этот долгий период времени, - написала Тюльпанова в Инстаграме. - Спасибо всем, кто переживал и поддерживал меня, да храни вас Господь!

В конце ноября Санкт-Петербургский городской суд отказал Кержакову в жалобе на судебное решение о том, что на время рассмотрения дела о разводе с супругой их полуторагодовалый сын будет проживать с матерью. Ранее сообщалось, что сегодня Тюльпанова пришла к Кержакову за сыном вместе с матерью и судебными приставами.