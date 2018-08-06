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Вопрос о продаже пива на стадионах могут решить до конца сентября


Вице-премьер Ольга Голодец сообщила, что вопрос с разрешением продажи пива на стадионах в России сейчас прорабатывается и может быть решен уже в сентябре.

- Есть такой вопрос, его сейчас коллеги прорабатывают. Идут сейчас совещания, смотрят плюсы и минусы, - цитирует "РИА Новости" Голодец. - Я думаю, что до конца сентября коллеги придут к единому мнению.

Напомним, на чемпионате мира-2018 продажа пива на стадионах была временно разрешена. Ранее глава Татарстана Рустам Миннинханов высказал идею отменить запрет на продажу этого напитка на спортивных аренах. 

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/football/20180806/1140142657.html

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