Вопрос о продаже пива на стадионах могут решить до конца сентября

Вице-премьер Ольга Голодец сообщила, что вопрос с разрешением продажи пива на стадионах в России сейчас прорабатывается и может быть решен уже в сентябре.

- Есть такой вопрос, его сейчас коллеги прорабатывают. Идут сейчас совещания, смотрят плюсы и минусы, - цитирует "РИА Новости" Голодец. - Я думаю, что до конца сентября коллеги придут к единому мнению.

Напомним, на чемпионате мира-2018 продажа пива на стадионах была временно разрешена. Ранее глава Татарстана Рустам Миннинханов высказал идею отменить запрет на продажу этого напитка на спортивных аренах.