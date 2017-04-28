Внеочередная конференция РФС пройдет 16 июня в Санкт-Петербурге

Сегодня в Доме футбола состоялось очередное заседание бюро исполкома РФС, информирует официальный сайт союза. В том числе было принято решение о созыве внеочередной конференции РФС 16 июня в Санкт-Петербурге.

Повестка дня внеочередной конференции РФС:

1. Процедурные вопросы.

2. Изменение устава РФС.

3. Довыборы в исполком РФС.

4. О ходе подготовки к Кубку конфедераций-2017 и чемпионату мира-2018.

На заседании бюро исполкома также были приняты следующие решения:

– утвердить регламент переходных (стыковых матчей) между командами клубов РФПЛ и ФНЛ сезона-2016/17;

– утвердить регламент Кубка РФС среди юношеских команд профессиональных футбольных клубов РФПЛ (U-15 и U-18 на 2017 год);

– утвердить регламент Кубка РФС среди юношеских команд профессиональных футбольных клубов ФНЛ и ПФЛ (U-15 и U-17 на 2017 год);

– утвердить список судей, ассистентов судьи и инспекторов для обслуживания матчей первенства России среди команд клубов ПФЛ на вторую часть сезона-2016/17;

– включить Тараса Безубяка в список инспекторов для обслуживания матчей чемпионата России среди команд клубов РФПЛ сезона-2016/17;

– утвердить список судей, ассистентов судьи и инспекторов для обслуживания матчей Чемпионата России среди женских клубов высшего дивизиона на 2017 год;

– утвердить регламент Всероссийских соревнований по футболу "Кожаный мяч";

– утвердить председателем Комитета РФС по маркетингу Д.Б. Соловьева;

– включить в состав Комитета РФС по статусу игроков К.В. Машкову;

– ходатайствовать перед Министерством спорта России о представлении к ведомственным наградам и почетным званиям сотрудникам футбольных клубов, руководителей и сотрудников ПФЛ в связи с 25-летием создания Ассоциации "ПФЛ".