Виталий Мутко: "В перспективе в исполком РФС могут войти болельщики"

Президент РФС Виталий Мутко отметил, что в перспективе в состав исполкома организации могут войти болельщики, передает из Дома футбола корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ. По словам вице-премьера РФ, в исполком РФС впервые была избрана женщина.

– Провели заседание вновь избранного исполкома, - сказал Мутко. - В него вошли представители исполкома, впервые была избрана женщина. В перспективе сюда могут войти и болельщики.

Также рассмотрели вопросы с основными направлениями футбола. Каждый мог высказаться по различным вопросам. Поговорили о главных приоритетах – финансовых, спортивных, обсудили киберфутбол. Исполком подтвердил Симоняна в качестве первого вице-президента, Прядкин сохранил должность вице-президента.

Создан новый орган совет регионов – его возглавил Анатолий Тульчак.