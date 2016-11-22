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Виталий Мутко: "В перспективе в исполком РФС могут войти болельщики"

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Президент РФС Виталий Мутко отметил, что в перспективе в состав исполкома организации могут войти болельщики, передает из Дома футбола корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ. По словам вице-премьера РФ, в исполком РФС впервые была избрана женщина. 

– Провели заседание вновь избранного исполкома, - сказал Мутко. - В него вошли представители исполкома, впервые была избрана женщина. В перспективе сюда могут войти и болельщики.

Также рассмотрели вопросы с основными направлениями футбола. Каждый мог высказаться по различным вопросам. Поговорили о главных приоритетах – финансовых, спортивных, обсудили киберфутбол. Исполком подтвердил Симоняна в качестве первого вице-президента, Прядкин сохранил должность вице-президента.

Создан новый орган совет регионов – его возглавил Анатолий Тульчак.

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