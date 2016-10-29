09:42 | ФУТБОЛ — "У своих ворот"

Виталий Мутко: "Система судейства будет пересмотрена на ближайшем исполкоме РФС"

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2 октября. Санкт-Петербург. "Зенит" - "Спартак" - 4:2. 86-я минута. Судья Сергей ИВАНОВ показывает желтую карточку Андрею ЕЩЕНКО (№ 38) и назначает пенальти в ворота красно-белых.Арбитражный зуд. Что происходит с российским судейством?

Президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко подчеркнул, что в ближайшее время система судейства в российском футболе будет пересмотрена на ближайшем заседании исполкома. Ранее глава департамента судейства и инспектирования Валентин Иванов покинул свой пост. Исполняющим обязанности главы департамента был назначен действующий арбитр Алексей Николаев.

- Мы в ближайшее время - думаю, что уже в понедельник - сделаем в этой системе какие-то определенные изменения, - приводит "Р-Спорт" слова Мутко. - Готовится исполком (РФС. - Прим. "СЭ"), вопросы судейства мы обязательно рассмотрим, изменение всей этой судейской системы. Будем уже смотреть применение всех людей, кто на какой позиции что может сделать.

Руководитель не знает, откуда взялась информация о возвращении бывшего главы департамента Валентина Иванова на работу в Международную федерацию футбола (ФИФА), отметив, что вернется к вопросу его работы в РФС.

- В принципе, Валентин - хороший методист. Вернемся к этой теме. Не знаю, какая ФИФА... Это кто-то придумал эти все вопросы, - подытожил Мутко.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20161029/1111479672.html

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КОММЕНТАРИИ (2)
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novic

Ого. Система-то будет пересмотрена. Во заживём!

09:57

novic

Ого. Система-то будет изменина. Во заживем!

09:52

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