Виталий Мутко: "Система судейства будет пересмотрена на ближайшем исполкоме РФС"

Президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко подчеркнул, что в ближайшее время система судейства в российском футболе будет пересмотрена на ближайшем заседании исполкома. Ранее глава департамента судейства и инспектирования Валентин Иванов покинул свой пост. Исполняющим обязанности главы департамента был назначен действующий арбитр Алексей Николаев.

- Мы в ближайшее время - думаю, что уже в понедельник - сделаем в этой системе какие-то определенные изменения, - приводит "Р-Спорт" слова Мутко. - Готовится исполком (РФС. - Прим. "СЭ"), вопросы судейства мы обязательно рассмотрим, изменение всей этой судейской системы. Будем уже смотреть применение всех людей, кто на какой позиции что может сделать.

Руководитель не знает, откуда взялась информация о возвращении бывшего главы департамента Валентина Иванова на работу в Международную федерацию футбола (ФИФА), отметив, что вернется к вопросу его работы в РФС.

- В принципе, Валентин - хороший методист. Вернемся к этой теме. Не знаю, какая ФИФА... Это кто-то придумал эти все вопросы, - подытожил Мутко.