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Виталий Мутко: "Никаких проблем со стадионом в Санкт-Петербурге нет"

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Вице-премьер правительства России, президент РФС Виталий Мутко отметил, что к строительству стадиона на Крестовском острове приковано слишком большое внимание. По его словам, каждый недочет при строительстве арены в Санкт-Петербурге становится достоянием общественности.

– Никаких проблем со стадионом в Санкт-Петербурге нет. Арена находится на завершающей стадии строительства, – цитирует ТАСС Мутко. – К этому стадиону приковано большое внимание прессы, поэтому каждый недочет становится достоянием аудитории. Нет никаких сомнений, что он будет готов вовремя и станет одним из лучших.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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shpasic

нет стадиона - нет проблем.

15:13

Andre_Saratov

Конечно пока проблем нет. Он не достроен. Проблемы возникнут в процессе эксплуатации.

15:12

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