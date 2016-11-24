Виталий Мутко: "Никаких проблем со стадионом в Санкт-Петербурге нет"

Вице-премьер правительства России, президент РФС Виталий Мутко отметил, что к строительству стадиона на Крестовском острове приковано слишком большое внимание. По его словам, каждый недочет при строительстве арены в Санкт-Петербурге становится достоянием общественности.
– Никаких проблем со стадионом в Санкт-Петербурге нет. Арена находится на завершающей стадии строительства, – цитирует ТАСС Мутко. – К этому стадиону приковано большое внимание прессы, поэтому каждый недочет становится достоянием аудитории. Нет никаких сомнений, что он будет готов вовремя и станет одним из лучших.
shpasic
нет стадиона - нет проблем.
15:13
Andre_Saratov
Конечно пока проблем нет. Он не достроен. Проблемы возникнут в процессе эксплуатации.
15:12