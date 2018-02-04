Венсан Кандела: "Конечно, русские самые сильные на Кубке Легенд. они же играют на своем поле"

Чемпион мира и Европы французский защитник Венсан Кандела рассказал о Кубке Легенд и встрече с легендой "Ромы" Франческо Тотти​.

– Уже десять лет "Кубку Легенд". И я сам приезжаю сюда не первый раз. Каждый раз встречаю здесь старых знакомых. Это очень яркий турнир вне зависимости от того, проигрываешь или выигрываешь. Конечно, на родном поле русские – самые сильные. Но мы всегда выкладываемся по-полной.

– Каково это было – играть против Тотти, с которым вы когда-то выступали вместе?

– Двадцать лет назад мы начинали вместе. Я всегда рад встретиться с ним на футбольном поле.

– Франческо пользуется на турнире особой популярностью. С ним фотографируются даже легенды, выходящие на поле. Что уж говорить о болельщиках. Сами совместный снимок не сделали?

– Нет (смеется). Тотти – великий. И не только по итальянским меркам. Это нормально, что его любят все. (Ярослав СУСОВ)