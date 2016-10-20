Валерий Газзаев: "Не удивляет, что европейские страны заговорили про объединение чемпионатов"

Знаменитый тренер, четырехкратный чемпион России, обладатель Кубка УЕФА Валерий Газзаев, в октябре этого года вошедший в состав Государственной Думы и ставший заместителем председателя комитета по спорту, подчеркнул в интервью "СЭ", что для нет ничего удивительного в том, что европейские страны заговорили про объединение. Напомним, чемпион Дании "Копенгаген" в связи с грядущей реформой Лиги чемпионов выразил готовность выйти из своей национальной лиги, чтобы создать объединенную Атлантическую лигу, куда будут приглашены клубы из Голландии, Бельгии, Шотландии, Норвегии и Швеции. А новый президент УЕФА Александр Чеферин задумался об организации специальной лиги для некоторых клубов из балканских стран – Сербии, Словении, Хорватии, Боснии, Черногории и Албании.

– Получается, что эту идею подхватило сейчас практически пол-Европы.

– Всегда говорил, что идея о создании Объединенного чемпионата России и Украины была прекрасной. И добиться этого не удалось по известным причинам, которые уже не зависели от нас. Хотя, уверен, в случае объединения наша лига входила бы в тройку сильнейших в Европе.

Для меня нет ничего удивительного в том, что европейские страны заговорили про объединение. Мы начали эту работу с 2012 года, а в УЕФА приходят к этому сейчас. Да, формат у проектов разный, но суть одна: объединение клубов из разных стран дает совершенно иные возможности для реализации коммерческих и телевизионных прав, расширения рекламного рынка, увеличения зрительской аудитории, повышения спортивной составляющей, качества футбола и конкуренции. Все, чем прекрасен футбол! (Виталий АЙРАПЕТОВ, Дмитрий СИМОНОВ)

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