Валентин Иванов не стал инспектором УЕФА

Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) утвердило список инспекторов и делегатов УЕФА, которые будут представлять РФС в международных турнирах в период с 2017 по 2019 год.

В число инспекторов, которые, к примеру, станут обслуживать игры еврокубков, вошли Юрий Баскаков, Николай Иванов, Алексей Спирин, Станислав Сухина, Сергей Зуев и Александр Гвардис. Последний заменил Николая Левникова, покинувшего пост председателя судейского комитета РФС и возглавившего департамент судейства и инспектирования федерации футбола Казахстана.

По данным "СЭ", одним из кандидатов в список предлагался Максим Лаюшкин, однако его кандидатура не была одобрена членами бюро. А вот одного из самых известных российских судей, в недавнем прошлом главу департамента судейства и инспектирования РФС Валентина Иванова почему-то не включили даже в число претендентов. (Александр БОБРОВ)