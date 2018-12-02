"В очередной раз предложил договориться мирно". Кержаков выложил фото с детьми

Бывший нападающий сборной России и "Зенита" Александр Кержаков поделился в своем Инстаграме фотографией со своими детьми. По его словам, он предложил своей бывший жене Милане разрешить все разногласия мирным путем.

- Для интересующихся. Встретились (наверное видели видео на стр. Миланы), - написал Кержаков. - В очередной раз предложил договориться мирно. Надеюсь, на этот раз все решим между собой, во благо детей. Всем любви и добра. P. S. Фото вчерашнее, просто клевое.

Ранее сообщалось о том, что экс-форвард проиграл суд своей бывшей жене Миланой Тюльпановой. Напомним, Милана стала женой Кержакова в июне 2015 года, тогда ей был 21 год, футболисту – 32. 10 апреля 2017-го у пары родился сын, это произошло через шесть дней после трагической смерти отца супруги, сенатора Вадима Тюльпанова. Через некоторое время в СМИ появились сообщения, что Александр и Милана не живут вместе.

В мае информация подтвердилась, при этом Кержаков обвинил жену в неадекватности и употреблении запрещенных препаратов, а Милана супруга – в изменах, издевательствах и попытке похитить ребенка. Впоследствии она извинилась за обвинения в похищении и признала проблему с наркотиками.