В Москве пройдет Суперфинал международного детского фестиваля футбола "Локобол"-2018

С 3 по 5 августа на московском стадионе "Сапсан Арена" (МСА "Локомотив") пройдут решающие матчи крупнейшего в Европе детского футбольного фестиваля "Локобол"-2018. В финале турнира примут участие 16 команд мальчиков и 4 команды девочек из России, Казахстана, Эстонии и Болгарии.

Предварительные этапы прошли летом в 98 городах России, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Литвы и Болгарии. В них приняли участие 48 000 мальчишек и девчонок из 12 стран мира, которые боролись за выход в Суперфинал в региональных и межрегиональных этапах. Впервые в истории соревнований приняли участие команды из Монголии, Республики Корея и Финляндии.

Отборочные матчи пройдут 3 и 4 августа, финал и церемония награждения – 5 августа. В церемонии награждения примут участие первые лица РФСО "Локомотив", Детской футбольной лиги, ФК "Локомотив", а также известные тренеры, спортсмены и деятели культуры.

В 2018 году "Локобол" проходит в 12-й раз, в турнире приняли участие 2 000 команд из 750 населенных пунктов России. "Локобол" является некоммерческим фестивалем и социальным проектом, цель которого – развитие и популяризация детского футбола в России. Это самый масштабный фестиваль детских команд в Европе, как по географии, так и по числу участников. За 12 лет существования турнира в нем приняли участие более 500 000 детей со всего мира. В 2014 году турнир завоевал бронзовую медаль УЕФА как один из лучших проектов по развитию массового футбола в Европе.

Расписание мероприятий:

3 августа

10.50 Церемония открытия. Пресс-конференция ("Сапсан Арена")

4 августа

12.10 ФИНАЛ турнира девочек (поле №4 стадиона ФК "Локомотив").

5 августа

10.45 ФИНАЛ турнира мальчиков ("Сапсан Арена")

11.40 Церемония награждения ("Сапсан Арена")

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