Учитель-младший приступил к съемкам фильма о Стрельцове

Сын известного режиссера Алексея Учителя Илья Учитель приступил к съемкам фильма о прославленном нападающем "Торпедо" и сборной СССР Эдуарде Стрельцове, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу студии "РОК". Учитель-старший выступит в качестве продюсера ленты.

"Картина расскажет историю жизни гениального советского футболиста Эдуарда Стрельцова, – говорится в сообщении студии. – Главную роль в фильме режиссера Ильи Учителя играет известный актер Александр Петров".

Съемки картины проходят в Москве, на стадионе им. Стрельцова.

"Я всегда мечтал когда-нибудь сняться в фильме про футбол. Я сам играл в футбол, и хотел стать футболистом. Но сыграть самого Стрельцова я даже не мечтал! Это ведь тот самый человек, про которого мне в детстве рассказывал отец", – сказал Петров.

Также в фильме сыграют Александр Яценко, Виктор Добронравов, Надежда Маркина, Ефим Петрунин, Виталий Хаев, Стася Милославская, Ася Домская и другие. Футбольными консультантами проекта являются экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой и бывший руководитель "Локомотива", "Москвы" и "Ростова" Юрий Белоус.

Планируется, что фильм о Стрельцове выйдет в прокат в конце 2019 года.

Напомним, Стрельцов – олимпийский чемпион 1956 года в составе сборной СССР. Вместе с "Торпедо" он по разу выиграл чемпионат и Кубок СССР. В 1955 году он стал лучшим бомбардиром национального первенства.