СК "Петровский" подал иск к "Тосно" на 12,9 миллиона рублей

Спорткомплекс "Петровский" подал иск к "Тосно" на 12,9 миллиона рублей, сообщает ТАСС. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял иск к производству и рассмотрит его 22 ноября.

"Тосно" играл на "Петровском" в сезоне-2017/18. Клуб завоевал по итогам сезона Кубок России, но вылетел из премьер-лиги. Летом из-за финансовых проблем было объявлено о ликвидации "Тосно". В сентябре клуб подал иск о банкротстве, суд назначил рассмотрение дела на 22 октября.