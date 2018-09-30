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СК "Петровский" подал иск к "Тосно" на 12,9 миллиона рублей

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Спорткомплекс "Петровский" подал иск к "Тосно" на 12,9 миллиона рублей, сообщает ТАСС. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял иск к производству и рассмотрит его 22 ноября.

"Тосно" играл на "Петровском" в сезоне-2017/18. Клуб завоевал по итогам сезона Кубок России, но вылетел из премьер-лиги. Летом из-за финансовых проблем было объявлено о ликвидации "Тосно". В сентябре клуб подал иск о банкротстве, суд назначил рассмотрение дела на 22 октября.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/5620596

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