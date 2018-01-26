Симонян ответил Парамонову цитатой немецкого сатирика

Первый вице-президент РФС Никита Симонян прокомментировал интервью Алексея Парамонова (в рубрике "Разговор по пятницам") цитатой немецкого сатирика ХV века Себастьяна Бранта:
- Известно, склочник был бы рад
Весь мир вовлечь в раздор, разлад,
Чтобы шумела сплетня злая,
Враждой неистовой пылая.
Так не поранит острый нож,
Как ранит подлой сплетни ложь,
Причем лишь после обнаружишь,
Что это сделал тот, с кем дружишь.
Напомним, что ветеран сборной СССР и "Спартака" Парамонов, олимпийский чемпион-1956 и четырехкратный чемпион страны, в "Разговоре по пятницам" критически отозвался о бывшем партнере по команде Симоняне. (Дмитрий СИМОНОВ)
Алексей Парамонов: "Протянул Симоняну руку. А в ответ: "Я тебя не знаю"
kot Begemot
Такие вот они, спартаковцы. Без говна никак. Даже в адрес друг друга. Одно слово - свиньи.
20:38
ABC13
Гоголь отдыхает, "Как поссорился Алексей Александрович с Никитой Павловичем"
20:03
anhora
Старики-разбойники.
18:27
dxist
Всё это было бы смешно, коль не было б так грустно...
18:21
= Даль =
Накидывать на вентилятор фишка спартачей. Симонян-Парамонов (казалось бы, обоим за 90) не первый случай. Старостин-Бесков, Ловчев-Бубнов,Аленичев-Старков, Федун-Карпин, Федун-Дзюба.
18:15
vorchunn
У Парамонова интеллигентное лицо и красный галстук. Он не может врать.
18:04
ЮКИ
2 старпёра съехали с катушек!возрастная деменция,однако...процесс,увы,Необратимый,но Прогрессирующий!
17:29
novic
Симоняну нечего ответить? Стихи - это не ответ.
16:38
Stiffupperlip
Вместо цитат поехал бы к другу и объяснился - это по русски. Ах, да , о чем это я ...
16:37
echo2011
Когда нечего сказать по существу,в ход идут цитаты...
16:27
sakusda
Дедули берегите себя и нервы!Вас ведь так мало осталось
16:15
Джин_SM(v3)
Мкртич Погосович, так за что Алёшу то поперли отовсюду?
15:38
Сужу Кубок как могу
Вот деды..Молодые в душе!
15:33
anathol
Здесь только ярлыки - склочник, сплетня злая, подлой сплетни ложь... А конкретно по приведенным фактам? АЛЕКСЕЙ ПАРАМОНОВ: "ПРОТЯНУЛ СИМОНЯНУ РУКУ. А В ОТВЕТ: "Я ТЕБЯ НЕ ЗНАЮ" - было такое?
14:51
sidnet78
Маразм крепчал...
14:43
shpasic
а что об этом спел непохожий-на-Джано Назаров?
14:36
shur
Какая кошка пробежала между ними на старости лет?
14:29
индеец_Джо
По сути так: зачем вообще всё это раздувать? Ведь пожилые заслуженные люди.
14:24
andersen78
начало.....
14:23
Bee
Ждём слов по сути.
14:17