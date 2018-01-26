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Симонян ответил Парамонову цитатой немецкого сатирика

26 марта 2016 год. Москва. Никита СИМОНЯН (справа) и Алексей ПАРАМОНОВ на открытии музея "Спартака" на "Открытие Арене". Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
26 марта 2016 год. Москва. Никита СИМОНЯН (справа) и Алексей ПАРАМОНОВ на открытии музея "Спартака" на "Открытие Арене". Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Первый вице-президент РФС Никита Симонян прокомментировал интервью Алексея Парамонова (в рубрике "Разговор по пятницам") цитатой немецкого сатирика ХV века Себастьяна Бранта:

- Известно, склочник был бы рад
Весь мир вовлечь в раздор, разлад,
Чтобы шумела сплетня злая,
Враждой неистовой пылая.
Так не поранит острый нож,
Как ранит подлой сплетни ложь,
Причем лишь после обнаружишь,
Что это сделал тот, с кем дружишь.

Напомним, что ветеран сборной СССР и "Спартака" Парамонов, олимпийский чемпион-1956 и четырехкратный чемпион страны, в "Разговоре по пятницам" критически отозвался о бывшем партнере по команде Симоняне. (Дмитрий СИМОНОВ)

Алексей Парамонов: "Протянул Симоняну руку. А в ответ: "Я тебя не знаю"

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КОММЕНТАРИИ (20)
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kot Begemot

Такие вот они, спартаковцы. Без говна никак. Даже в адрес друг друга. Одно слово - свиньи.

20:38

ABC13

Гоголь отдыхает, "Как поссорился Алексей Александрович с Никитой Павловичем"

20:03

anhora

Старики-разбойники.

18:27

dxist

Всё это было бы смешно, коль не было б так грустно...

18:21

= Даль =

Накидывать на вентилятор фишка спартачей. Симонян-Парамонов (казалось бы, обоим за 90) не первый случай. Старостин-Бесков, Ловчев-Бубнов,Аленичев-Старков, Федун-Карпин, Федун-Дзюба.

18:15

vorchunn

У Парамонова интеллигентное лицо и красный галстук. Он не может врать.

18:04

ЮКИ

2 старпёра съехали с катушек!возрастная деменция,однако...процесс,увы,Необратимый,но Прогрессирующий!

17:29

novic

Симоняну нечего ответить? Стихи - это не ответ.

16:38

Stiffupperlip

Вместо цитат поехал бы к другу и объяснился - это по русски. Ах, да , о чем это я ...

16:37

echo2011

Когда нечего сказать по существу,в ход идут цитаты...

16:27

sakusda

Дедули берегите себя и нервы!Вас ведь так мало осталось

16:15

Джин_SM(v3)

Мкртич Погосович, так за что Алёшу то поперли отовсюду?

15:38

Сужу Кубок как могу

Вот деды..Молодые в душе!

15:33

anathol

Здесь только ярлыки - склочник, сплетня злая, подлой сплетни ложь... А конкретно по приведенным фактам? АЛЕКСЕЙ ПАРАМОНОВ: "ПРОТЯНУЛ СИМОНЯНУ РУКУ. А В ОТВЕТ: "Я ТЕБЯ НЕ ЗНАЮ" - было такое?

14:51

sidnet78

Маразм крепчал...

14:43

shpasic

а что об этом спел непохожий-на-Джано Назаров?

14:36

shur

Какая кошка пробежала между ними на старости лет?

14:29

индеец_Джо

По сути так: зачем вообще всё это раздувать? Ведь пожилые заслуженные люди.

14:24

andersen78

начало.....

14:23

Bee

Ждём слов по сути.

14:17