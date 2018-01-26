Симонян ответил Парамонову цитатой немецкого сатирика

26 марта 2016 год. Москва. Никита СИМОНЯН (справа) и Алексей ПАРАМОНОВ на открытии музея "Спартака" на "Открытие Арене". Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Первый вице-президент РФС Никита Симонян прокомментировал интервью Алексея Парамонова (в рубрике "Разговор по пятницам") цитатой немецкого сатирика ХV века Себастьяна Бранта:

- Известно, склочник был бы рад

Весь мир вовлечь в раздор, разлад,

Чтобы шумела сплетня злая,

Враждой неистовой пылая.

Так не поранит острый нож,

Как ранит подлой сплетни ложь,

Причем лишь после обнаружишь,

Что это сделал тот, с кем дружишь.

Напомним, что ветеран сборной СССР и "Спартака" Парамонов, олимпийский чемпион-1956 и четырехкратный чемпион страны, в "Разговоре по пятницам" критически отозвался о бывшем партнере по команде Симоняне. (Дмитрий СИМОНОВ)

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