Шпрыгин считает свое задержание попыткой заставить его уйти с поста главы ВОБ

Президент ВОБ Александр Шпрыгин считает, что его вчерашнее задержание является попыткой заставить его уйти с поста главы организации. Накануне сотрудники полиции задержали Шпрыгина в московской гостинице, где в это время проходили выборы президента РФС, после чего провели обыски в офисе ВОБ. Впоследствии Шпрыгин заявил, что к нему не было предъявлено никаких претензий.

- Все закончилось благополучно, Сашу мы вчера забрали, он дома, у него все в порядке, - цитирует "Р-Спорт" юриста Артура Голованова. - Никаких официальных обвинений ему не предъявлено. Единственное, что обыски провели - по его месту жительства и у его мамы. Но не нашли ничего, имеющего существенное значение для возбуждения дела. Изъяли жесткие диски, их проверят, но я общался с Александром и он сказал, что там ничего серьезного быть не может. Его отпустили, не предъявив никаких обвинений. Сам он это рассматривает как попытку воздействия на него с целью освобождения от должности.

У ВОБ изъяли жесткие диски, но Александр полностью уверен, что ничего, имеющего отношения к этим делам и компрометирующего его, найдено не будет. В этом плане он спокоен.

Ранее Шпрыгин заявил, что его подозревают в причастности к драке фанатов ЦСКА и "Спартака", произошедшей в январе.

- У него по этому поводу есть алиби, в этот день он находился дома, - сказал юрист. - И по данному поводу его месяц назад вызывали, опрашивали. И поскольку также не было веских оснований предъявлять обвинение, его отпустили. На мой взгляд, это формальный повод.