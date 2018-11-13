Сергей Анохин: "Аршавин? РФС всегда открыт к предложениям"

Вице-президент РФС Сергей Анохин не исключил, что бывший футболист сборной России Андрей Аршавин может получить работу в организации.

– Безусловно, Аршавин – легендарный игрок, он бронзовый призер чемпионата Европы, один из самых известных российских футболистов, – цитируют Анохина "Известия" . – Но когда-то все игроки заканчивают карьеру. Спасибо ему за яркие моменты: все помнят чемпионат Европы, его игру за лондонский "Арсенал". Конечно, такие игроки всегда востребованы, а РФС всегда открыт к предложениям. Но сначала нужно понять, кем именно Аршавин себя видит вне футбольного поля.

Напомним, 37-летний бывший игрок "Зенита" и лондонского "Арсенала" объвил о завершении карьеры после окончания контракта с "Кайратом".