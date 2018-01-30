18:55 | Футбол — "У своих ворот"

"Санкт-Петербург" и "Лужники" претендуют на звание "Стадион года"

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Порталы StadiumDB и Stadiony.net открыли ежегодное голосование за звание лучшего стадиона года. В число претендентов вошли 27 арен мира, включая стадионы "Санкт-Петербург" и "Лужники". Проголосовать за стадионы можно на специальной странице портала.

Стадион "Санкт-Петербург" был открыт в 2017 году. На нем проводит домашние матчи "Зенит", а также состоялись три игры группового турнира и финал Кубка конфедераций.

"Лужники" реконструировались с 2013 по 2017 год в рамках подготовки к чемпионату мира-2018. 11 ноября в них состоялся первый официальный матч - сборная России в товарищеской игре уступила Аргентине (0:1).

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КОММЕНТАРИИ (3)
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вэняляйнэн

shpasic да ладно, зато они реконструкцию за копейки сделали. и всего за пять лет ______________________________________________________________________ Если судить по данным портала, куда отсылает СЭ, то не совсем так: Лужники $ 473 million, Стадион Санкт-Петербург $ 119.9 million.

20:51

shpasic

да ладно, зато они реконструкцию за копейки сделали. и всего за пять лет.

20:21

ЗЗ+

Угу, особенно Лужники - лучший стадион. С их отстойной организацией на матче с Аргентиной.

20:02