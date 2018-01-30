"Санкт-Петербург" и "Лужники" претендуют на звание "Стадион года"

Порталы StadiumDB и Stadiony.net открыли ежегодное голосование за звание лучшего стадиона года. В число претендентов вошли 27 арен мира, включая стадионы "Санкт-Петербург" и "Лужники". Проголосовать за стадионы можно на специальной странице портала.
Стадион "Санкт-Петербург" был открыт в 2017 году. На нем проводит домашние матчи "Зенит", а также состоялись три игры группового турнира и финал Кубка конфедераций.
"Лужники" реконструировались с 2013 по 2017 год в рамках подготовки к чемпионату мира-2018. 11 ноября в них состоялся первый официальный матч - сборная России в товарищеской игре уступила Аргентине (0:1).
вэняляйнэн
shpasic да ладно, зато они реконструкцию за копейки сделали. и всего за пять лет ______________________________________________________________________ Если судить по данным портала, куда отсылает СЭ, то не совсем так: Лужники $ 473 million, Стадион Санкт-Петербург $ 119.9 million.
20:51
shpasic
да ладно, зато они реконструкцию за копейки сделали. и всего за пять лет.
20:21
ЗЗ+
Угу, особенно Лужники - лучший стадион. С их отстойной организацией на матче с Аргентиной.
20:02