"Санкт-Петербург" и "Лужники" претендуют на звание "Стадион года"

Порталы StadiumDB и Stadiony.net открыли ежегодное голосование за звание лучшего стадиона года. В число претендентов вошли 27 арен мира, включая стадионы "Санкт-Петербург" и "Лужники". Проголосовать за стадионы можно на специальной странице портала.

Стадион "Санкт-Петербург" был открыт в 2017 году. На нем проводит домашние матчи "Зенит", а также состоялись три игры группового турнира и финал Кубка конфедераций.

"Лужники" реконструировались с 2013 по 2017 год в рамках подготовки к чемпионату мира-2018. 11 ноября в них состоялся первый официальный матч - сборная России в товарищеской игре уступила Аргентине (0:1).