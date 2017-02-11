Работы по устранению вибрации на стадионе в Санкт-Петербурге обойдутся в 120 миллионов рублей

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин сообщил, что полная стоимость строительства стадиона на Крестовском острове составила около 43 миллиардов рублей. При этом на работы по устранению вибрации было потрачено порядка 120 миллионов рублей.
Напомним, арена была заложена в 2007 году. Основной этап строительных работ завершился в конце прошлого года. На стадионе пройдут матчи Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.
– Общая стоимость? Мы примерно ее оценивали, 43 миллиарда рублей, – сказал Албин. – Сейчас мы считаем стоимость работ по устранению вибрации. Все в пределах сметы стадиона. Дополнительных расходов не потребуется. Стоимость порядка 120 миллионов рублей. (Сергей ЯРЕМЕНКО)
Игорь Албин: "Мы довольны тестированием стадиона на Крестовском острове – мелкие накладки бывают всегда"
Darkman79
Миллиардов где то 15-20 попилили))))
21:19
Werewolf
Можно было за те же деньги пол питера еще отстроить ))))))
21:16
Жорик Вартанов
пора понять все что строит государство это железный распил бабла, о сочинской трассе до сих пор легенды ходят, теперь к нему еще и питерская арена, дали бы лучше газпрому построить, и не было бы никаких проблем
21:14
shpasic
в названии: "обойдутся", хотя из текста следует, что они "обошлись". непонятно.
21:04
LeshaKZTZ
Интересно, Крымский мост не та же контора строит?
20:58
CanagliaVova
бизнес-модель им. Ротенбергов :-D
20:49
spartak ekspress
что говорить пора брать в руки мотыги топоры и как раньше идти толпой на кремль
20:42
Dzik
да уже ж писали, что устранили
20:38
saiga
Это что за левый проект, что на устранение только одного дефекта необходимо более четырех миллионов долларов?
20:37