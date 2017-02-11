Работы по устранению вибрации на стадионе в Санкт-Петербурге обойдутся в 120 миллионов рублей

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин сообщил, что полная стоимость строительства стадиона на Крестовском острове составила около 43 миллиардов рублей. При этом на работы по устранению вибрации было потрачено порядка 120 миллионов рублей.

Напомним, арена была заложена в 2007 году. Основной этап строительных работ завершился в конце прошлого года. На стадионе пройдут матчи Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.

– Общая стоимость? Мы примерно ее оценивали, 43 миллиарда рублей, – сказал Албин. – Сейчас мы считаем стоимость работ по устранению вибрации. Все в пределах сметы стадиона. Дополнительных расходов не потребуется. Стоимость порядка 120 миллионов рублей. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

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