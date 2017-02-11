Игорь Албин: "Мы довольны тестированием стадиона на Крестовском острове – мелкие накладки бывают всегда"

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин подчеркнул, что тестирование стадиона на Крестовском острове прошло в штатном режиме. В целом он остался доволен.

– 23 февраля поле закатят внутрь арены и до Кубка Конфедераций оно будет находиться в таком состоянии.

– Как прошло тестирование стадиона?

– Штатно. Не могу сказать, что мы столкнулись с какими-то серьезными проблемами. Мы всем довольны. А мелкие накладки бывают всегда.

– Почему кресла расположены в хаотичном порядке, нет какого-нибудь осмысленного рисунка?

– Это первый вопрос, который возник у меня, когда я впервые попал внутрь стадиона. На самом деле это "вина" СМИ. Кресла расположены так, чтобы получалась лучшая телекартинка.

Был подписан меморандум с "Зенитом". Мы готовим договор в безвозмездное пользование в период подготовки к ЧМ. Необходимо выполнить все мероприятия по передаче до 1 апреля.

- В каком состоянии системы безопасности на стадионе?

- Мы тестировали не только инженерные системы и логистику, но и системы безопасности на стадионе. Они вполне устраивают и администрацию города и правоохранительные органы.

- Вибрация устранена?

- Эта тема обсуждается в течение последнего полугода. Исчерпывающие ответы уже даны - вибрации не будет.

- Как поборете ее?

- Мы говорили о трех мероприятиях, которые решат эту проблему. Первое - усиление жесткости конструкции за счет создания дополнительных второстепенных балок - порядка 300 тонн металла. Второе - укрепление плиты - под выкатным полем находится плита толщиной 9 миллиметров, эта плита была ненадлежащими образом закреплена предыдущим подрядчиком, чтобы вызвало волновую вибрацию. Третье - фиксация поля, когда оно в положении внутри чаши стадиона, за счет мастики и дополнительных домкратов. Первые два мероприятия уже выполнены. Установка домкратов должна совершаться с 24 февраля примерно по 5 марта. (Сергей ЯРЕМЕНКО)