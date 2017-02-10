Паулу Барбоза: "Эрикссон был влюблен в Мостового, очень хотел его получить"

Героем традиционной рубрики "СЭ" стал известный агент Паулу Барбоза. Он вспомнил историю перехода бывшего полузащитника сборной России Александра Мостового из "Спартака" в "Бенфику".

– Все началось с Юрана, которому в 1991-м помогали в "Бенфике" как переводчик?

– Между прочим, в тот момент я уже купил билет в Пекин. По образованию я историк, собирался изучать иезуитов в Азии. Там колоссальнейший, потрясающий материал. Вдруг звонок из "Бенфики", президент попросил помочь русскому футболисту. Я остался. Наш посол в Китае был расстроен – от него как раз уехала жена, не выдержала местной экзотики. Думал, хоть я скуку разгоню…

– А в "Бенфике" к Юрану вскоре присоединились Кульков с Мостовым.

– Вы в курсе, что из-за Мостового "Спартак" начал подписывать с футболистами профессиональные контракты?

– Мы слышали – он фактически сбежал из "Спартака".

– Я бы сказал иначе. Ему предложили играть в "Бенфике", он ответил: "Почему нет?" И его увезли в Лиссабон. При этом никакого контракта со "Спартаком" не было, Моста могли забрать даром! Эрикссон, главный тренер "Бенфики", был влюблен в этого футболиста, очень хотел получить. Но клуб решил действовать цивилизованно и встретиться со спартаковским руководством. Немного опасаясь – все-таки 90-е годы. Мало ли кто явится от русских?

– Кто явился?

– Старостин. Ну и еще кое-какие личности. Это происходило в Кельне, куда "Спартак" приехал на турнир.

– Николаю Петровичу тогда было сильно за 80. Человек с Лениным за руку здоровался, не признавал калькуляторы – пользовался счетами.

– В Кельне не было счетов. А Старостин произвел феноменальное впечатление. Интеллигентный, образованный человек. Как он разговаривал, как формулировал вопросы! В итоге "Бенфика" заплатила за Моста огромные деньги – миллион долларов.

– Юран и Кульков обошлись дешевле?

– Да. (Юрий ГОЛЫШАК, Александр КРУЖКОВ)

Полностью интервью Барбозы