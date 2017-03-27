Николай Толстых: "Эдуард Мудрик много сделал для успехов нашего футбола"

Бывший президент РФС и московского "Динамо" Николай Толстых поделился воспоминаниями о прославленном защитнике "Динамо" и сборной СССР Эдуарде Мудрике, скончавшемся накануне в Москве на 78-м году жизни.

В составе бело-голубых он провел 184 матча и забил 6 голов с 1959 по 1968 год, стал чемпионом СССР-1959 и 1963. В составе сборной СССР он завоевал серебро Euro-1964. После завершения карьеры он еще 40 лет трудился в "Динамо", помогая развивать ветеранский футбол.

– Из жизни ушел один из выдающихся отечественных спортсменов, много сделавший для успехов нашего футбола в качестве игрока сборной и московского "Динамо", – заявил Толстых. – С 1993 года он возглавлял подразделение, занимающееся ветеранами футбольного клуба. Это был очень интеллигентный, образованный, порядочный, внимательный к проблемам людей человек. Сочувствую родным и близким друзьям. Светлая память Эдуарду Николаевичу. (Евгений БЕЛОУСОВ)