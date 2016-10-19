Никита Симонян: "Мутко остается президентом РФС"

Вице-президент РФС Никита Симонян сообщил, что президент организации Виталий Мутко остается на своем посту. Ранее сегодня стало известно, что Президент России Владимир Путин согласился с предложением премьер-министра РФ Дмитрия Медведева назначить Мутко вице-премьером, который будет курировать вопросы спорта, туризма и молодежной политики.

– О новых выборах не было разговора, абсолютно, – приводит ТАСС слова Симоняна. – Он остается президентом РФС, я думаю так.

У него достаточно работоспособности и знаний, чтобы все совмещать. Поэтому сейчас оставлять РФС в преддверии чемпионата мира нельзя. Это понимает и Виталий Леонтьевич, и все руководство нашей страны.