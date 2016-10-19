17:36 | ФУТБОЛ — "У своих ворот"

Никита Симонян: "Мутко остается президентом РФС"

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Вице-президент РФС Никита Симонян сообщил, что президент организации Виталий Мутко остается на своем посту. Ранее сегодня стало известно, что Президент России Владимир Путин согласился с предложением премьер-министра РФ Дмитрия Медведева назначить Мутко вице-премьером, который будет курировать вопросы спорта, туризма и молодежной политики.

О новых выборах не было разговора, абсолютно, – приводит ТАСС слова Симоняна. – Он остается президентом РФС, я думаю так.

У него достаточно работоспособности и знаний, чтобы все совмещать. Поэтому сейчас оставлять РФС в преддверии чемпионата мира нельзя. Это понимает и Виталий Леонтьевич, и все руководство нашей страны.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3717667

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Материалы сюжета: Виталий Мутко - вице-премьер

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КОММЕНТАРИИ (1)
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DmitrSPb

очень жаль. какой в этом смысл, совмещать вице-премьерство с президентством РФС? Сильно ли вырос наш футбол при В.Л. ?

18:18

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