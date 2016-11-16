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На ремонт стадиона "Спартак" во Владикавказе потратят 60 миллионов рублей

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На ремонт стадиона "Спартак" во Владикавказе потратят около 60 миллионов рублей. Об этом договорились глава Северной Осетии Вячеслав Битаров и заместитель министра спорта Павел Новиков на встрече в Москве. Напомним, что на этом стадионе "Алания" стала чемпионом России в 1995 году и серебряным призером – в 1992 и 1996 годах.

– Спортивный объект, согласно ранее принятому судебному решению, возвращен в собственность республики, и для нас важно, чтобы стадион функционировал и соответствовал всем современным требованиям, – цитирует Битарова пресс-служба главы и правительства республики.
 

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Материалы REN-TV

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