Мутко вошел в число пяти кандидатур в совет ФИФА от УЕФА

Вице-премьер России, президент РФС Виталий Мутко вошел в число пяти потенциальных кандидатов от УЕФА в совет ФИФА. Об этом сообщил директор по правовым вопросам УЕФА Аласдер Белл. Мутко был избран в 2009 году в исполком ФИФА как один из представителей УЕФА, а в 2013-м был переизбран еще на четыре года. Его полномочия истекают в следующем году.

Белл добавил, что УЕФА не может оценить влияние второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) под руководством Ричарда Макларена на возможное избрание Мутко в совет ФИФА. Выборы пройдут на конгрессе УЕФА в Хельсинки 5 апреля 2017 года.

- Мы отправили в ФИФА пять кандидатур, Мутко среди них. Теперь ФИФА должна провести проверку на соответствие по всем кандидатурам, - цитирует Белла пресс-служба УЕФА. - Оценку второй части доклада дать не могу потому, что исполком начался сегодня в девять утра и продлился до вечера. Мы пока просто не знаем подробностей.