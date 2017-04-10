Мутко провел совещание с судьями премьер-лиги

В Доме футбола завершилось совещание президента РФС Виталия Мутко с судьями премьер-лиги, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. На встречу были приглашены 18 главных арбитров: Арсланбеков, Безбородов, Вилков, Галимов, Егоров, Еськов, С.Иванов,Карасев, Лапочкин, Левников, Матюнин, Мешков, Москалев, Николаев, Сельдяков, Соколов, Сухой и пока так и не сдавший тест по физподготовке Федотов. По словам Сергея Карасева, встреча носила рабочий характер.
Мутко собирает судей // Судьи приехали к Мутко
Собрание закончилось, судьи расходятся. Карасёв сказал, что ничего особенного не обсуждали, рабочая встреча: говорили про связь и тэдэ. pic.twitter.com/MtXLh29wXe– Михаил Гончаров (@Goncharov_Mike) 10 April 2017
Коротко об итогах встречи. pic.twitter.com/lFsvledIVr– Михаил Гончаров (@Goncharov_Mike) 10 April 2017
- Сергей Карасев (судья)
- Владислав Безбородов
- Виталий Мутко
- Алексей Еськов (судья)
- Александр Егоров (судья)
- Виталий Мешков
- Михаил Вилков
- Алексей Николаев (судья)
- Семен Федотов
- Сергей Лапочкин-мл. (судья)
- Тимур Арсланбеков
- Алексей Матюнин
- Сергей Иванов (судья)
- Владимир Москалев
- Кирилл Левников
- Роман Галимов (судья)
- Владимир Сельдяков
- Алексей Сухой (судья)
- Олег Соколов (судья)
баламошка
Читал им рэп на английском про город над вольной невой.
20:25
Duckhunter68
Фемистоколюс _____________________ +100500 Просто в точку!
20:13
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
надеюсь дал команду срамтак отправить в ФНЛ?) причем именно в этом сезоне!))
20:13
Фемистоклюс
Мутко решил провести инструктаж перед матчем "Звенита" со "Спартаком", а заодно и дал политический наказ на оставшуюся часть сезона всем арбитрам сразу. "Политпроект" деградирует, поэтому принято единственно верное решение - подтащить его наверх засчёт админресурса. Подленький мутковский почерк...
20:11
karlikf1
Сходняк. Стрелка.
20:04