Мутко провел совещание с судьями премьер-лиги

В Доме футбола завершилось совещание президента РФС Виталия Мутко с судьями премьер-лиги, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. На встречу были приглашены 18 главных арбитров: Арсланбеков, Безбородов, Вилков, Галимов, Егоров, Еськов, С.Иванов,Карасев, Лапочкин, Левников, Матюнин, Мешков, Москалев, Николаев, Сельдяков, Соколов, Сухой и пока так и не сдавший тест по физподготовке Федотов. По словам Сергея Карасева, встреча носила рабочий характер.

Мутко собирает судей // Судьи приехали к Мутко