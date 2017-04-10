19:50 | ФУТБОЛ — "У своих ворот"

Мутко провел совещание с судьями премьер-лиги

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В Доме футбола завершилось совещание президента РФС Виталия Мутко с судьями премьер-лиги, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. На встречу были приглашены 18 главных арбитров: Арсланбеков, Безбородов, Вилков, Галимов, Егоров, Еськов, С.Иванов,Карасев, Лапочкин, Левников, Матюнин, Мешков, Москалев, Николаев, Сельдяков, Соколов, Сухой и пока так и не сдавший тест по физподготовке Федотов. По словам Сергея Карасева, встреча носила рабочий характер.

Мутко собирает судей // Судьи приехали к Мутко

 
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КОММЕНТАРИИ (5)
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баламошка

Читал им рэп на английском про город над вольной невой.

20:25

Duckhunter68

Фемистоколюс _____________________ +100500 Просто в точку!

20:13

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

надеюсь дал команду срамтак отправить в ФНЛ?) причем именно в этом сезоне!))

20:13

Фемистоклюс

Мутко решил провести инструктаж перед матчем "Звенита" со "Спартаком", а заодно и дал политический наказ на оставшуюся часть сезона всем арбитрам сразу. "Политпроект" деградирует, поэтому принято единственно верное решение - подтащить его наверх засчёт админресурса. Подленький мутковский почерк...

20:11

karlikf1

Сходняк. Стрелка.

20:04

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