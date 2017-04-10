17:33 | ФУТБОЛ — "У своих ворот"

Судьи приехали к Мутко

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В эти минуты в Москве проходит совещание главы РФС Виталия Мутко с судьями премьер-лиги, передает из Дома футбола корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. На встречу приглашены 18 главных арбитров: Арсланбеков, Безбородов, Вилков, Галимов, Егоров, Еськов, С.Иванов, Карасев, Лапочкин, Левников, Матюнин, Мешков, Москалев, Николаев, Сельдяков, Соколов, Сухой и пока так и не сдавший тест по физподготовке Федотов.

Любопытно, что перед началом совещания судьи собрались вместе в соседнем кафе. По словам самих арбитров, они не в курсе, по какому поводу назначена встреча. Напомним, что на собрание не смогли приехать два рефери: Турбин работает на игре "Урал" – "Оренбург", а Чистяков – на матче "Томь" – "Рубин".

 

Мутко собирает судей

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КОММЕНТАРИИ (15)
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crazysun78

да лапочкина будут судить прилюдно... этот наглец дал пенальти в пользу спартака... ))

19:03

Jean4

Собрались получить последние ЦУ от голубого пула, предстоит финишный спурт =)))

19:01

Проба положительна

Скажет красные не давать футболёрам Спама..чтобы чемпиончиками стали наконец!!

18:40

atl4nt

Судьи будут разрабатывать шоколадницу Мутко

18:38

pexi49

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18:37

Gladiator-76

Хотелось бы верить, что Мутко собирает их для того, чтобы напомнить о беспристрастности. В прошедшем туре в целом арбитры на матчах претендентов на золото отработали нормально, но не безошибочно. Если Виталий Леонтьевич собрал их для того, чтобы поинтересоваться их самочувствием и благосостоянием, то здесь возможно всё. Вплоть до прямых указаний как действовать в том или ином матче. Надеюсь Мутко не забыл, что сейчас идёт Страстная неделя перед пасхой. Если он православный, то грех на душу не возьмет. Я не хочу, чтобы судьи помогали конкретно "Спартаку", за который я болею тридцать с лишним лет. И слава богу они не помогают. Я хочу, чтобы наши судьи судили матчи с участием любой команды без предвзятости и иной заинтересованности.

18:33

П_о_в_а_р

Опять заговоры против Спартака плетут... Грустно.(((

18:14

ЗЮК

Осакаровка,глупая школьница,что ты здесь забыла?

18:08

Осакаровка

shpasic вводится новое правило: за любое падение Дзюбы давать бить два пенальти. по пустым воротам.==================А за удар по ногам соперника, Глушакову выдавать премию в размере месячного заработка - из фонда Будогосского.

18:00

АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР

А я--то, дурак, обрадовался, что ЭТО БЫЛИ СОТРУДНИКИ ФСБ И ПРОКУРАТУРЫ..........

17:57

Осакаровка

Все догадываются. а делают вид что не знают. Спартак!!!!

17:56

Смерть сусликам

shpasic вводится новое правило: за любое падение Дзюбы давать бить два пенальти. по пустым воротам. 17:51 ------------------------------------ и удалять двух игроков соперника

17:55

shpasic

вводится новое правило: за любое падение Дзюбы давать бить два пенальти. по пустым воротам.

17:51

Свинству Бой!

Мутько им даст по свистку ,каждому...............

17:49

Смерть сусликам

Ну, что мутко сейчас им расскажет как зенит чемпионом сделать)))

17:46

Материалы других СМИ
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