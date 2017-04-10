Судьи приехали к Мутко

В эти минуты в Москве проходит совещание главы РФС Виталия Мутко с судьями премьер-лиги, передает из Дома футбола корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. На встречу приглашены 18 главных арбитров: Арсланбеков, Безбородов, Вилков, Галимов, Егоров, Еськов, С.Иванов, Карасев, Лапочкин, Левников, Матюнин, Мешков, Москалев, Николаев, Сельдяков, Соколов, Сухой и пока так и не сдавший тест по физподготовке Федотов.

Любопытно, что перед началом совещания судьи собрались вместе в соседнем кафе. По словам самих арбитров, они не в курсе, по какому поводу назначена встреча. Напомним, что на собрание не смогли приехать два рефери: Турбин работает на игре "Урал" – "Оренбург", а Чистяков – на матче "Томь" – "Рубин".

Мутко собирает судей

Перед визитом в кабинет Мутко - тайное собрание судей в соседней Шоколаднице... вырабатывается единая позиция 😈 pic.twitter.com/VzxgqOtWkW – Михаил Гончаров (@Goncharov_Mike) 10 апреля 2017 г.

По какому поводу сбор, никто из судей не в курсе. )) pic.twitter.com/bvvh0TWT2W – Михаил Гончаров (@Goncharov_Mike) 10 апреля 2017 г.