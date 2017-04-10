Судьи приехали к Мутко

В эти минуты в Москве проходит совещание главы РФС Виталия Мутко с судьями премьер-лиги, передает из Дома футбола корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. На встречу приглашены 18 главных арбитров: Арсланбеков, Безбородов, Вилков, Галимов, Егоров, Еськов, С.Иванов, Карасев, Лапочкин, Левников, Матюнин, Мешков, Москалев, Николаев, Сельдяков, Соколов, Сухой и пока так и не сдавший тест по физподготовке Федотов.
Любопытно, что перед началом совещания судьи собрались вместе в соседнем кафе. По словам самих арбитров, они не в курсе, по какому поводу назначена встреча. Напомним, что на собрание не смогли приехать два рефери: Турбин работает на игре "Урал" – "Оренбург", а Чистяков – на матче "Томь" – "Рубин".
Перед визитом в кабинет Мутко - тайное собрание судей в соседней Шоколаднице... вырабатывается единая позиция 😈 pic.twitter.com/VzxgqOtWkW– Михаил Гончаров (@Goncharov_Mike) 10 апреля 2017 г.
По какому поводу сбор, никто из судей не в курсе. )) pic.twitter.com/bvvh0TWT2W– Михаил Гончаров (@Goncharov_Mike) 10 апреля 2017 г.
А вот и главная звезда.☀️ pic.twitter.com/0xrYX8JnWO– Михаил Гончаров (@Goncharov_Mike) 10 апреля 2017 г.
- Сергей Карасев (судья)
- Владислав Безбородов
- Алексей Еськов (судья)
- Александр Егоров (судья)
- Виталий Мешков
- Михаил Вилков
- Евгений Турбин
- Алексей Николаев (судья)
- РФС
- Семен Федотов
- Сергей Лапочкин-мл. (судья)
- Тимур Арсланбеков
- Алексей Матюнин
- Сергей Иванов (судья)
- Владимир Москалев
- Кирилл Левников
- Роман Галимов (судья)
- Владимир Сельдяков
- Алексей Сухой (судья)
- Артем Чистяков
- Олег Соколов (судья)
crazysun78
да лапочкина будут судить прилюдно... этот наглец дал пенальти в пользу спартака... ))
19:03
Jean4
Собрались получить последние ЦУ от голубого пула, предстоит финишный спурт =)))
19:01
Проба положительна
Скажет красные не давать футболёрам Спама..чтобы чемпиончиками стали наконец!!
18:40
atl4nt
Судьи будут разрабатывать шоколадницу Мутко
18:38
pexi49
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18:37
Gladiator-76
Хотелось бы верить, что Мутко собирает их для того, чтобы напомнить о беспристрастности. В прошедшем туре в целом арбитры на матчах претендентов на золото отработали нормально, но не безошибочно. Если Виталий Леонтьевич собрал их для того, чтобы поинтересоваться их самочувствием и благосостоянием, то здесь возможно всё. Вплоть до прямых указаний как действовать в том или ином матче. Надеюсь Мутко не забыл, что сейчас идёт Страстная неделя перед пасхой. Если он православный, то грех на душу не возьмет. Я не хочу, чтобы судьи помогали конкретно "Спартаку", за который я болею тридцать с лишним лет. И слава богу они не помогают. Я хочу, чтобы наши судьи судили матчи с участием любой команды без предвзятости и иной заинтересованности.
18:33
П_о_в_а_р
Опять заговоры против Спартака плетут... Грустно.(((
18:14
ЗЮК
Осакаровка,глупая школьница,что ты здесь забыла?
18:08
Осакаровка
shpasic вводится новое правило: за любое падение Дзюбы давать бить два пенальти. по пустым воротам.==================А за удар по ногам соперника, Глушакову выдавать премию в размере месячного заработка - из фонда Будогосского.
18:00
АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР
А я--то, дурак, обрадовался, что ЭТО БЫЛИ СОТРУДНИКИ ФСБ И ПРОКУРАТУРЫ..........
17:57
Осакаровка
Все догадываются. а делают вид что не знают. Спартак!!!!
17:56
Смерть сусликам
shpasic вводится новое правило: за любое падение Дзюбы давать бить два пенальти. по пустым воротам. 17:51 ------------------------------------ и удалять двух игроков соперника
17:55
shpasic
вводится новое правило: за любое падение Дзюбы давать бить два пенальти. по пустым воротам.
17:51
Свинству Бой!
Мутько им даст по свистку ,каждому...............
17:49
Смерть сусликам
Ну, что мутко сейчас им расскажет как зенит чемпионом сделать)))
17:46