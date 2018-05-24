Марат Измайлов сыграет за сборную России на турнире звезд в Китае

Полузащитник Марат Измайлов еще не определился, продолжит ли он карьеру или нет, но сыграет за сборную России на международном турнире звезд в Китае.

- Марат еще не определился, хочет ли он играть в футбол дальше или нет. Могу сказать, что Измайлов будет участником международного турнира в Китае. Скорее всего, будет играть за сборную России, - цитирует "РИА Новости" агента игрока Паулу Барбозу.

Последним клубом 35-летнего полузащитника был московский "Арарат" из первенства ПФЛ зоны "Центр", за который Измайлов выступал летом-осенью 2017 года. В сентябре контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.