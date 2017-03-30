Константин Лепехин: "Казаченок был моим наставником и старшим другом"

Бывший защитник "Зенита" Константин Лепехин рассказал о своей совместной работе с Владимиром Казаченком. Церемония прощания с экс-игроком питерского клуба проходит сегодня. Владимир Казаченок умер 26 марта на 65-м году жизни.

– Казаченок был моим наставником, – сказал Лепехин. – А лет через пять общения стал старшим другом. У меня были легкие отношения с ним. Я всегда понимал, что это великий человек, но в постоянном общении этого не чувствовалось – с ним всегда было легко разговаривать. (Сергей ЯРЕМЕНКО)