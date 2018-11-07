Кержаков обжаловал решение суда о проживании сына с матерью

Бывший форвард "Зенита" и сборной России Александр Кержаков подал жалобу в Петроградский районный суд Санкт-Петербурга, сообщают "РИА Новости" со ссылкой на объединенную пресс-службу городских судов (ОПС).

Сообщается, что футболист не согласен с тем, что их с Миланой Кержаковой сын (1,5 года) будет проживать с матерью на время бракоразводного процесса.

Кержаков просит Санкт-Петербургский городской суд определение полностью отменить и определить место жительства сына с ним", - говорится в сообщении.

Ранее экс-футболист выразил возмущение решением суда.

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