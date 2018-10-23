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Александр Кержаков - о решении суда оставить ребенка у жены: "Она пьяная перелезала через забор, чтобы забрать сына"

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Сегодня стало известно, что жена бывшего нападающего сборной России  Александра Кержакова Милана отсудила у него право на воспитание ребенка в ходе бракоразводного процесса. Спортсмен заявил, что не понимает, почему суд принял такое решение.

- Суд не учел того, что мать после возвращения из Таиланда перелезала пьяная через забор вместе со своей матерью и пыталась в два часа ночи забрать сына, - сказал Кержаков в интервью "Комсомольской правде". - Я не знаю, чем руководствовался суд, мне очень сложно это объяснить. Самое печальное, что пострадает ребенок. Приходи, пожалуйста, в любое время и налаживай с ним контакт, он тебя не видел год. Я не против. 

Единственный раз, когда она пришла между своим лечением - это перед Таиландом. Тогда она пыталась схватить ребенка на руки, он от нее убегал, как ужаленный, орал, плакал. Он бежал ко мне.

Милана и Александр Кержаковы приняли решение развестись около месяца назад – первой об этом заявила супруга спортсмена. В браке пара прожила только два года, за это время у них родился сын, но вскоре после рождения малыша начались семейные проблемы.

Александр обвинил жену в неадекватности и употреблении запрещенных препаратов, а Милана его  – в изменах, издевательствах и попытке похитить ребенка. Впоследствии она извинилась за обвинения в похищении и признала проблему с наркотиками.

Дополнительная информация

https://www.spb.kp.ru/daily/26897/3943082/

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