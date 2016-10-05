Игнатьев, Романцев, Хидиятуллин и Семин прибыли на КДК РФС

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев, экс-наставник "Спартака" Олег Романцев, председатель Общероссийского профессионального союза футболистов (ОПСФ) Вагиз Хидиятуллин, а также главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прибыли на заседание КДК РФС, передает корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ. Ранее сообщалось, что сегодня должно быть рассмотрено "дело Михаила Гершковича".

Напомним, что Гершкович обвиняется в нарушении статьи 122 Дисциплинарного регламента РФС "Подделка документов и использование поддельных документов". Ему грозит отстранение от футбольной деятельности сроком не менее шести месяцев.