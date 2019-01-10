Газзаев не планирует баллотироваться на пост главы РФС

Знаменитый российский тренер, сейчас заместитель главы комитета по физкультуре, спорту и делам молодежи Госдумы РФ Валерий Газзаев специально для "СЭ" дал комментарий по поводу выборов президента Российского футбольного союза, которые состоятся в феврале.

– Валерий Георгиевич, через несколько дней истекает срок подачи заявок на выборы нового президента РФС. На прошлых выборах вы входили в число кандидатов. Собираетесь ли вы баллотироваться на этот раз?

– Не планировал этого делать. Два года назад, во время предыдущих выборов в РФС, я фактически еще не был депутатом. А сейчас ситуация абсолютно иная. Да, меня всегда волнует положение дел в российском футболе, потому что этому виду спорта я посвятил всю свою жизнь и большую часть карьеры. Однако на данный момент у меня объективно очень много другой, ничуть не менее важной работы – в Государственной Думе. Как по линии комитета по физкультуре и спорту, так и в области фракционных обязательств. Много поездок, в том числе регулярных – прежде всего, в северо-кавказский регион, от которого я был избран в Думу и вопросами которого постоянно занимаюсь. Вся эта деятельность требует моего каждодневного и постоянного присутствия. (Дмитрий Симонов)

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