Бюст Ахалкаци установлен в Тбилиси

Церемония открытия бюста тренера тбилисского "Динамо" и первого президента Федерации футбола Грузии Нодара Ахалкаци состоялась в среду в 9-й средней школе в Тбилиси, сообщает ТАСС. В мероприятии приняли участие руководители Федерации футбола Грузии, Союза ветеранов грузинского футбола, бывшие игроки "Динамо", представители общественности и члены семьи Ахалкаци.

Напомним, Ахалкаци был главным тренером тбилисского "Динамо" с 1976 по 1983 год. Под его руководством команда завоевала Кубок обладателей кубков и стала чемпионом СССР. С февраля 1990 года до своей смерти в январе 1998-го Ахалкаци возглавлял Федерацию футбола Грузии.