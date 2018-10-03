Директор РФС по межрегиональной политике и международным отношениям Алексей Смертин выступил на форуме Совета по правам человека ООН в рамках дискуссии "Инклюзивность, равенство и противодействие дискриминации в футболе", информирует официальный сайт РФС. Мероприятие проходит с 1 по 3 октября во Дворце Наций в Женеве (Швейцария).

Смертин подвел итоги прошедшего чемпионата мира 2018 в России, а также рассказал о дальнейших шагах РФС в рамках программы по противодействию расизму и дискриминации в футболе.

– В преддверии чемпионата мира мы создали целую систему по противодействию дискриминации, нам удалось снизить количество подобных проявлений, и наша команда не собирается останавливаться на достигнутом, – отметил Смертин. – Поэтому мы и дальше планируем сотрудничество с ООН, с Уполномоченными по правам человека и общественными организациями – футбол идеальная площадка для диалога, способная внести вклад в развитие межкультурных и межнациональных связей не только в России,но и во всем мире.