Александр Львов презентовал свою книгу

В понедельник в Москве состоялась презентация книги обозревателя "СЭ" Александра ЛЬВОВА "От "Спартака" до сборной".

Поздравить автора, работавшего пресс-атташе красно-белых, "Динамо" и сборной России, собрались его многочисленные друзья из мира футбола, и не только: Олег Романцев, Валерий Газзаев, Георгий Ярцев, Валерий Непомнящий, Михаил Гершкович, Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Никита Высоцкий, Михаил Ефремов, Александр Калягин, Лев Лещенко, Алексей Маклаков, Виктор Гусев, Георгий Черданцев и многие другие. Ведущей вечера выступила ослепительная Виктория Лопырева.

В книге собраны полные искрометного юмора истории из футбольной жизни легендарного Львовича. Автором идеи структурировать уникальные воспоминания стал Сергей Степашин, который от лица гостей поздравил автора со знаменательным событием.

– Александр Львович привез мне две главы рукописного издания, – рассказал Степашин. – А я ведь глава Российского книжного союза. Прочитал и сразу понял: нужно издавать. Человек знает, о чем пишет. И делает это ярко, честно. Это рассказ о том, каким должен быть наш футбол. Уверен, если два-три игрока нынешней сборной прочитают эту книгу, то на домашнем чемпионате мира мы дойдем минимум до полуфинала! (Филипп ПАПЕНКОВ)