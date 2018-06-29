Александр Кержаков показал сына. Его жена хочет договориться

Бывшая жена нападающего "Зенита" и сборной России Александра Кержакова​ Милана обратилась через Инстаграм с просьбой конструктивного диалога по поводу проблем, которые возникли после того, как муж забрал у нее сына. По ее словам, она всегда была хорошей женой и матерью.

Позже сам Кержаков в Инстаграме опубликовал фотографию, на которой он запечатлен вместе с сыном. Снимок подписан так: "Мы спать".

- Спасибо всем большое за поддержку! На меня вся сегодняшняя критика - как гром среди ясного неба, - написала Милана. - Да, я не святая и никогда ею и не пыталась быть, но я всегда была хорошей матерью и женой, я всегда горой была за Сашу и все его начинания. Да, у меня умер папа, и это меня сломало, подкосило, убило, мне плохо было! Я не справилась с таким натиском обстоятельств в свою жизнь. Я хочу договориться, я готова к диалогу, я до сих пор не считаю его плохим человеком, я считаю, что желание причинить боль сейчас сильнее всего остального, если вы хотите мне помочь, пожалуйста, просто попросите поговорить, со мной можно выйти на конструктивный диалог. Это все, о чем я прошу.