Жена отсудила у Александра Кержакова право на ребенка

Милана Кержакова, жена бывшего нападающего сборной России Александра Кержакова, отсудила у него право на воспитание ребенка в ходе бракоразводного процесса, сообщает Super.ru. Сегодня в Петербурге суд определил, что полуторагодовалый Артемий будет жить с мамой.

Милана и Александр Кержаковы приняли решение развестись около месяца назад – первой об этом заявила супруга спортсмена. В браке пара прожила только два года, за это время у них родился сын, но вскоре после рождения малыша начались семейные проблемы. Александр обвинил жену в неадекватности и употреблении запрещенных препаратов, а Милана его – в изменах, издевательствах и попытке похитить ребенка. Впоследствии она извинилась за обвинения в похищении и признала проблему с наркотиками.