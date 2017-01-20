Абрамович вернется в российский футбол

Как стало известно "СЭ", весьма вероятен вариант возвращения структур бизнесмена Романа Абрамовича к финансированию российского футбола. Речь, согласно разрабатываемому проекту, идет о финансовой помощи четырем юношеским сборным России, в которых играют в футболисты 1999 (тренер Михаил Галактионов), 2000 (тренер Дмитрий Ульянов), 2001 (тренер Андрей Митин) и 2002-го годов рождения – эта команда в стадии формирования и тренера не имеет.

Речь не идет о полном финансировании всех сборных – у РФС достаточно средств для этих целей. Скорее, структуры Абрамовича будут участвовать в работе команд на правах софинансирования. Разрабатываемый проект крайне амбициозен, ничего подобного, равного по структурным преобразованиям, в истории российского футбола еще не было.

Напомним, в сентябре 2013-го фонд "Национальная академия футбола", которым управлял Абрамович, перестала управлять рядом проектов в российском футболе – в частности, Академией имени Коноплева в Тольятти, воспитанником котором был, к примеру, Алан Дзагоев.

Именно этот фонд финансировал контракт главного тренера сборной России Гуса Хиддинка, под руководством которого наша национальная команда вышла в полуфинал чемпионата Европы 2008-го года. Кроме того, фонд оплатил строительство более сотни полей по всей страны. Затраты фонда Forbes оценил в 150-200 миллионов долларов. (Сергей ЕГОРОВ)