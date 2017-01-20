Абрамович вернется в российский футбол

Как стало известно "СЭ", весьма вероятен вариант возвращения структур бизнесмена Романа Абрамовича к финансированию российского футбола. Речь, согласно разрабатываемому проекту, идет о финансовой помощи четырем юношеским сборным России, в которых играют в футболисты 1999 (тренер Михаил Галактионов), 2000 (тренер Дмитрий Ульянов), 2001 (тренер Андрей Митин) и 2002-го годов рождения – эта команда в стадии формирования и тренера не имеет.
Речь не идет о полном финансировании всех сборных – у РФС достаточно средств для этих целей. Скорее, структуры Абрамовича будут участвовать в работе команд на правах софинансирования. Разрабатываемый проект крайне амбициозен, ничего подобного, равного по структурным преобразованиям, в истории российского футбола еще не было.
Напомним, в сентябре 2013-го фонд "Национальная академия футбола", которым управлял Абрамович, перестала управлять рядом проектов в российском футболе – в частности, Академией имени Коноплева в Тольятти, воспитанником котором был, к примеру, Алан Дзагоев.
Именно этот фонд финансировал контракт главного тренера сборной России Гуса Хиддинка, под руководством которого наша национальная команда вышла в полуфинал чемпионата Европы 2008-го года. Кроме того, фонд оплатил строительство более сотни полей по всей страны. Затраты фонда Forbes оценил в 150-200 миллионов долларов. (Сергей ЕГОРОВ)
Thomas_Boy
Надо же, а придурок-то возвращался.)))
13:34
ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ
Ну, что, сладенькие любители НОЧНОЙ ЛГБТ... С ОО:17 по 01:10 пошли "дымоходы прочищать" СЕБЕ ПОДОБНЫМ , представляя БАБЛОСЫ "начальника Чукотки" у себя за резинкой чулочков???? Придёт, придёт ВАШ "роман аркадьевич" в наша--рашенский футбол и устроит там и содом и гомору...
01:57
☭ Россия для русских!
розовая девочка бабиков Ты че, не приемлешь гейропейские ценности? Совок? ВАтник? Проснись, парень, 21 век на дворе. Может, ты еще и на девушек засматриваешься?!
01:10
Thomas_Boy
Правдоруба, видать, забанили...
01:07
Thomas_Boy
Россия для русских! _____________ Я шпион, да. Какой у вас сектор обстрела? И какие коды запуска?
01:06
розовая девочка бабиков
Наступила ночь и ВСЯ постоянная инет "голубятня" начала облизывать друг друга....
01:05
Thomas_Boy
Россия для русских! _______________ С Моникой, извини.)
01:05
☭ Россия для русских!
Thomas_Boy Депортировать тебя надо в Финляндию, вдруг ты шпион? Понаехали тут, понимаешь! Россия для русских!
01:05
☭ Россия для русских!
Thomas_Boy А во Францию и Прибалтику я ездил с такой девушкой, что вообще не смотрел на других.))) ============================================================================================================ C девушкой Валерой?
01:03
Thomas_Boy
Россия для русских! _____________ Мне сложно судить о женщинах Европы. В Финляндии - да, не видел красивых. В Турции тем более. В Румынии несколько попадалось, но не исключено, что это были русские туристки. А во Францию и Прибалтику я ездил с такой девушкой, что вообще не смотрел на других.)))
01:01
Thomas_Boy
Россия для русских! ______________ Ну Сафронову просто плевать на все, кроме ЧМ и ЧЕ. Будет ЧМ, он вернется. Да и он вполне адекватен, если сравнивать, к примеру с юрген_кнопффом, который просто отморозок.
00:56
☭ Россия для русских!
Thomas_Boy Вот кстати, знаешь, почему в Европе такие страхолюдины кругом? Потому что в Средневековье пожгли всех красивых. Если красивая - значит, ведьма, на костер. Вот так и остались одни страхолюдины в основном, генетика
00:54
Thomas_Boy
Россия для русских! ______________ После финок даже Сереночка - красотка. Но Костнер - лучше всех. Даже лучше Джорданы Брюстер.
00:50
Thomas_Boy
Россия для русских! _____________ Я вот тоже заметил, как стало много Перевертыша и всяких Букв Ё - так и Чмока почти не появляется и Веселый раз в неделю заходит. _______________ Не, вот Веселый - отдельная тема. Он такой один. Он весьма начитан, напичкан "жаргонизмами" и пишет в стиле Маламуда. А Смоки и прочие - они просты как валенки.
00:48
Митяй Антибомж
Абраша надыбал очередной способ как увести бабки из страны под видом благодетельности ))
00:47
☭ Россия для русских!
Thomas_Boy Россия для русских! ______________ Не, Костнер - супер. Да 10 Моник не променял бы. ============================================================================================================= Ну после финок, наверно, и на крокодила в зоопарке встанет))
00:46
Thomas_Boy
Алый Дракон ______________ Не застал я Веню.) Или просто в памяти не отпечатался. А с киберспортом вообще интересная история... Я думаю, что года через 2-3 там появятся комментарии и не только отрицательного характера. Хотя когда читаю (а я иногда читаю) их новости, не понимаю процентов 70%. Какой-то совсем иной мир.
00:44
☭ Россия для русских!
Алый Дракон Ну есть такое, да. Я вот тоже заметил, как стало много Перевертыша и всяких Букв Ё - так и Чмока почти не появляется и Веселый раз в неделю заходит. Не было их - каждый день там щебетали, старались...
00:41
Алый Дракон
Thomas_Boy... Я борца за отечественное прекрасно помню - его первый ник как раз Вениамин был )... Забавный чудик был - демагог похлеще чмоки )))... Насчет "крыши" - я даже знаю, какая у них "крыша" ))) Только имя не скажу - снесут коммент сразу ))) Тем более, что я несколько раз упоминал этого персонажа )... И да - здесь на ровном месте уже больше 50-и комментов )))... А на кибер их кинут тогда, когда народ хоть немного начнет туда заходить, потому что гадить там, куда никто не зайдет, им неинтересно )... А вот для того, чтобы простой народ начал заходить - более серьезные усилия нужны ) И их-то пока и не видно )...
00:32
Thomas_Boy
Россия для русских! ______________ Не, Костнер - супер. Да 10 Моник не променял бы.
00:31
☭ Россия для русских!
Thomas_Boy Так Моника старая, а я надеюсь, что там все такие Моники. Вот заживуууууууууууу. Костнер - корова. Посмотрел фотки - да и зубы как у кролика брррррррр. Типичная американская внешность
00:28
Thomas_Boy
Я бы в Италию поехал за Каролиной Костнер...)
00:26
Thomas_Boy
Россия для русских! _____________ Так ты Монику в Испанию перевези и все. А в России не все свиньи, а вот в футболе и баскетболе за ЦСКА болею.
00:25
Алый Дракон
☭ Россия для русских! Thomas_Boy В Италии Моника Белучччччччччииииии 00:20... То-то я смотрю она с Касселем развелась - никак ты тому причиной был )))
00:23
Thomas_Boy
Алый Дракон _______________ Нет, вроде, не Вениамин... Я того, что на "Лады" пересаживал помню как "Ladafun".)) А этот похож на... Прости Господи, не вспомню. Простой такой никнейм, типа "гарри". Точно. Гарри. Отродясь его не трогал, но он вечно ко мне цеплялся.) И крыша -100% есть, так как они пользу приносят, число комментов увеличивают. Скоро их на киберспорт кинут, там беда с комментами.)))
00:23
☭ Россия для русских!
Thomas_Boy В Италии Моника Белучччччччччииииии
00:20
Thomas_Boy
Россия для русских! ______________ В Италию не езжай, в Испанию лучше. Там народ ближе к нашему по складу. Да и погода лучше. А во Франции вообще тяжко, негров много.
00:19
Thomas_Boy
Россия для русских! ____________ Знаю, знаю его, я на хоккейных ветках регулярно сижу, только пишу редко. Потому с Вервольфом практически не пересекался. Вы там сейчас в НХЛ больше ориентируетесь, я уже года три не смотрю и отстал слегонца. А меня никто не раздражает, кроме Последнего Легиона. Почти все же в сущности нормальные, просто на форуме вредничают (мягко говоря).
00:17
ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ
ТОММИ,,,,,,,, Ну-ка, РОССИЙСКИЙ ТЫ НАШ защитник семитского олигарха, ДАВАЙ посоревнуемся в СОВЕТСКОЙ орфографии, пунктуации, морфологии и фонетике... ТЫ только в "вику" зайди, чтобы "мозговые трудности письма" не испытывать... Или родители УЖЕ выключают "инет" тебе, как малолетке????
00:16
Алый Дракон
Thomas_Boy... Насчет Правдоруба - не Вениамина ли он тебе напоминает?)... Помнится, был такой чудик, который всех на Лады пересаживал, да на отечественное подбивал )... А так - да, соглашусь с твоими словами )... Я даже больше скажу - "крыша" у них есть хорошая, раз мой безобидный коммент немедля удалили ))
00:16