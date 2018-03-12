В молодежную сборную России на матчи отбора Евро-2019 вызван игрок из чемпионата Кипра

Тренерский штаб молодежной сборной России во главе с Евгением Бушмановым назвал итоговый состав команды на отборочные матчи чемпионата Европы-2019 для игроков до 21 года c Македонией и Гибралтаром. Наибольшее представительство в команде - у "Спартака": шесть игроков. Примечательно, что в состав попал один легионер - Александр Довбня из кипрского "Пафоса".

Полностью список выглядит следующим образом:

Вратари: Александр Максименко ("Спартак"), Александр Мелихов ("Томь"), Игорь Обухов ("Арсенал").

Защитники: Александр Довбня ("Пафос", Кипр), Никита Калугин ("Динамо" Москва), Александр Лихачев, Николай Рассказов, Шамсиддин Шанбиев (все - "Спартак" Москва), Михаил Лысов ("Локомотив" Москва), Джамалдин Ходжаниязов ("Динамо-СПб" Санкт-Петербург), Никита Чернов ("Урал" Екатеринбург).

Полузащитники: Зелимхан Бакаев, Владислав Пантелеев (оба - "Спартак" Москва), Аяз Гулиев, Александр Зуев (оба - "Ростов" Ростов-на-Дону), Илья Жигулев, Александр Макаров (оба - "Тосно" Ленинградская область), Константин Кучаев (ЦСКА Москва), Олег Ланин ("Крылья Советов" Самара), Иван Обляков ("Уфа"), Роман Тугарев ("Локомотив" Москва).

Нападающие: Александр Соболев ("Крылья Советов" Самара), Георгий Мелкадзе ("Тосно" Ленинградская область).

С Македонией россияне сыграют в Скопье 23 марта, с Гибралтаром - 27 марта также на выезде.